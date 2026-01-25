Tokat Niksar’da Hayvanlara Yem Bırakan Vatandaş Perşembe Yaylası’nda Donma Tehlikesi Geçirdi

Yoğun tipi ve fırtına yolculuğu sekteye uğrattı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşayan hayvansever Sinan Özdemir, doğadaki hayvanlara yem bırakmak amacıyla Ordu’nun Perşembe Yaylasına çıktı. Bölgedeki yoğun kar yağışı ve tipi, yolculuğu tehlikeli hale getirdi.

Özdemir, artan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle aracını yolda bırakmak zorunda kaldı. Soğuk ve tipi yüzünden donma tehlikesi yaşayan vatandaş, büyük çaba göstererek güçlükle en yakın köye ulaştı.

Olayda son anda kurtulan Sinan Özdemir’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özdemir’in, zorlu hava şartlarına rağmen yaban hayvanlarının aç kalmaması için yola çıktığı belirtildi.

