Tokat'ta kar yolu kapadı: Cenaze iş makinesiyle köye götürüldü

Niksar'da cenaze aracı yolda kalınca naaş kepçede taşındı

Cafer Öztürk'ün Niksar ilçe merkezinde vefatı sonrası naaşı, defnedilmek üzere Niksar Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Akgüney köyü'ne götürülmek istendi.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu cenaze aracı yolda kaldı. Vatandaşların talebi üzerine İl Özel İdaresi tarafından gönderilen iş makinesinin kepçesine konulan naaşın yanına, tabutu tutmak üzere 2 kişi bindi.

Cenaze, iş makinesinin kepçesinde Akgüney köyüne ulaştırıldı ve kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

