Tokat'ta miras kavgası: Oğlu babasını baltayla öldürdü

Tokat'ta miras anlaşmazlığı yüzünden M.C., Yunanistan'dan dönen babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürüp site deposuna gömdü; kızlarının ihbarıyla ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:23
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:24
Olayın ayrıntıları

Tokat'ta meydana gelen olayda, M.C. adlı şüphelinin, oğlu da olan ismini verdiği babası Zihni Cankurtaran'ı baltayla öldürdüğü iddia edildi. Cinayetin, miras nedeniyle çıkan tartışma sonucu gerçekleştiği öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce Yunanistan'dan memleketi Tokat'a gelen Zihni Cankurtaran ile oğlu arasında, Cankurtaran'a ait gayrimenkullerin satışına ilişkin tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesinin ardından M.C.'nin babasını baltayla öldürdüğü belirtiliyor.

Cesedin gizlendiği yer ve ihbar

İddialara göre M.C., öldürdüğü babasının cansız bedenini işletmesini yaptığı Topçam Mahallesi Ahi Evleri Sitesinde bulunan site havuzunun yanındaki depo bölümüne gömdü ve cesedin üzerini kireçle örtmeye çalıştı.

Cinayeti, Bursa'da yaşayan kızlarının babalarından uzun süre haber alamamaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirmesiyle ortaya çıktı. İhbarın ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı ve M.C. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede cinayeti anlattığı iddia edildi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri

Savcılık incelemesinin ardından Zihni Cankurtaran'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazenin morgda bekletildiği ve şu ana kadar cenazeyi teslim almak için herhangi bir başvuru yapılmadığı bildirildi.

Olayla ilgili, M.C.'nin haricinde 5 kişinin daha soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü aktarıldı. Ayrıca, M.C.'nin 26 yaşındaki oğluna da Zihni ismini verdiği öğrenildi.

