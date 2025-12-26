DOLAR
Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışık ihlali: 1 ölü

Trabzon Akçaabat’ta çalıntı araç sürücüsünün kırmızı ışıkta çarpması sonucu motosikletli kurye Ramazan Altunay hayatını kaybetti; şüpheli E.Y. gözaltında.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:17
Olayın ayrıntıları

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen kazada, çalıntı araç kullanan sürücünün kırmızı ışık ihlali sonucu bir motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, olayın başlangıcı dün gece Çarşıbaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Araç sürücüsünün yakıt almak için araçtan indiği sırada E.Y. (22) isimli şüpheli araca binerek olay yerinden kaçtı.

E.Y. çaldığı otomobille Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'ne geldi. Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, kırmızı ışıkta bekleyen 61 AHP 145 plakalı motosikletin sürücüsü Ramazan Altunay (24)'a arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.Y. yaklaşık 30 metre ileriye sürüklendi; genç kurye olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından yakalanan şüpheli hakkında, ehliyetsiz ve alkollü olduğu ve çeşitli suçlardan sabıkasının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. E.Y. gözaltına alındı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

