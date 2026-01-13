Tufanbeyli'de 40 Santimetreye Yaklaşan Kar: Okullar Tatil

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde iki gündür süren kar yağışıyla kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı; okullar tatil edildi, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışıyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:18
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:22
Tufanbeyli'de 40 Santimetreye Yaklaşan Kar: Okullar Tatil

Tufanbeyli'de 40 Santimetreye Yaklaşan Kar Yağışı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde meteorolojinin uyarısının ardından 2 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı, yer yer yaklaşık 40 santimetre'ye ulaştı. Bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün de tatil edildi.

Ekiplerin çalışmaları ve ulaşım

İlçe merkezinde ve bağlı mahallelerde görev yapan kurumlara bağlı ekipler, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bazı araçların yolda kaldığı bölümlerde ekiplerin kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşın yorumu

Ahmet Karaduman konuyla ilgili, "Tufanbeyli’ye 2 gün kar yağdı. Yaklaşık 40 santimetre kar oldu. Karla birlikte bereket geldi. Çünkü Adana’nın göl ve barajları kuzeyden gelen sularla dolacak. İnşallah bu kar yağışı devam eder. Karlı yıl varlı yıl olur. Bereket gelir, insanların mutluluğuna sebep olur" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

