TÜKDES, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ndeki İlave Ücret Yasağına Destek

TÜKDES'in Değerlendirmesi

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Mensur Özçelik, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişikliği olumlu bulduklarını ve karara destek verdiklerini açıkladı.

Özçelik, gönüllük esasına dayanmayan ve halk arasında 'sorma ver parası' olarak bilinen ilave ücret uygulamalarının tüketicilerde mağduriyete ve yoğun şikâyetlere yol açtığını söyledi. Tüketicilerin sesinin duyulduğunu belirten Özçelik, yanıltıcı etiket uygulamalarıyla tüketicilerin işletmelere çekilerek ekstra ücret talep edilmesine son verildiğini ifade etti.

Fiyat Etiketi Yönetmeliği değiştirildi. Tüketici sadece sipariş ettiği ürünün fiyatını ödeyecek.

Yönetmeliğe göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri, tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti veya herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. Kurallara uymayan işletmelere ise 1 milyon 439 bin liraya kadar idari para cezası verilebilecek.

Bahşiş uygulaması gönüllülük esasıyla devam edecek.

Özçelik, yapılan düzenlemeyi desteklediklerini belirterek, işletmelerin yeni düzenlemeye uymalarını beklediklerini bildirdi. Yasağa uymayan işletmelerin tüketiciler tarafından şikâyet edilebileceğini, belgelenen haksız ücretler için ise tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetlerine başvurarak iade talep edebileceklerini kaydetti.

