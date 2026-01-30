Sarıkamış'ta Trafik Kazası: Alisofu köyü'nde Otomobil Şarampole Uçtu — 1 Yaralı

Sarıkamış'ta sisli ve buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole uçtu; 1 yaralı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:30
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 yaralı olduğu bildirildi.

Olayın oluş biçimi

Sarıkamış'tan Kars yönüne seyir halindeki araç, Alisofu köyü bölgesinde, havanın sisli ve yolun kaygan ve buzlu olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı; yaralı daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının kafasında kırık olduğu, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

