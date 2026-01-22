Tunceli'de PKK Propagandası Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Operasyon ve ele geçirilenler

Tunceli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.

İncelemede, PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde yayın yapan N.C. isimli internet sitesinde yayımlanan "Dersim ve Amed’de Rojava İçin Yazılama" başlıklı yazı ve kentte yasa dışı pankart açıldığına dair görseller tespit edildi.

Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, söz konusu pankart eylemlerini gerçekleştiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, 3 plastik tüp yağlı boya ile örgütsel olduğu değerlendirilen not ve dergiler ele geçirildi; materyaller incelenmek üzere alındı.

