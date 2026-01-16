Tunceli'de Silahlı Saldırı: İş Yeri Önünde 1 Yaralı

Tunceli Moğultay Mahallesi'nde iş yeri sahibi T.S., husumetlisi Ö.Y.'nin silahlı saldırısında yaralandı; şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:09
Tunceli'de Silahlı Saldırı: İş Yeri Önünde 1 Yaralı

Tunceli'de Silahlı Saldırı: İş Yeri Önünde 1 Yaralı

Tunceli'de bir iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki sakinleri tedirgin etti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Moğultay Mahallesi'nde iş yeri sahibi T.S., husumetlisi Ö.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralıya ambulansta ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası şüpheli Ö.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ’DE YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

TUNCELİ’DE YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları