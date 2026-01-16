Tunceli'de Silahlı Saldırı: İş Yeri Önünde 1 Yaralı

Tunceli'de bir iş yerinin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olay, bölgedeki sakinleri tedirgin etti.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Moğultay Mahallesi'nde iş yeri sahibi T.S., husumetlisi Ö.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralıya ambulansta ilk müdahale yapıldı ve daha sonra Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay sonrası şüpheli Ö.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ’DE YAŞANAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI.