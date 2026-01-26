Tunceli'deki kar maskeli silahlı saldırı şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

Tunceli'de 20 Ocak'ta gerçekleşen kar maskeli silahlı saldırının şüphelisi, Tokat'ta yakalanarak tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 20 Ocak günü Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yakalama ve adli süreç

Yapılan incelemelerde şüphelinin B.A. (32) olduğu belirlendi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Aladun uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi

Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu, karşı tarafın olayın yaşandığı günün sabahında kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle karşılık verdiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

