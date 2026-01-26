Tunceli'deki kar maskeli silahlı saldırı şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

Tunceli’de 20 Ocak’taki kar maskeli silahlı saldırının şüphelisi B.A. (32), Tokat’ta yakalanıp hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 16:23
Tunceli'deki kar maskeli silahlı saldırı şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

Tunceli'deki kar maskeli silahlı saldırı şüphelisi Tokat'ta tutuklandı

Tunceli'de 20 Ocak'ta gerçekleşen kar maskeli silahlı saldırının şüphelisi, Tokat'ta yakalanarak tutuklandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, 20 Ocak günü Tunceli Merkez Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kar maskesi takan bir şahıs, plakası henüz belirlenemeyen bir araçtan inen kişilere silahla ateş açtı. Saldırı sırasında mermilerin bir araca isabet ettiği öğrenildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Yakalama ve adli süreç

Yapılan incelemelerde şüphelinin B.A. (32) olduğu belirlendi. Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Aladun uygulama noktasında, içerisinde bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin ifadesi

Şüphelinin ifadesinde, aralarında husumet bulunduğunu, karşı tarafın olayın yaşandığı günün sabahında kendilerine silahlı saldırıda bulunduğunu ve bu nedenle karşılık verdiğini söylediği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

TUNCELİ’DE KAR MASKESİYLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE...

TUNCELİ’DE KAR MASKESİYLE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANAN B.A., SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIĞI HAKİMLİKÇE TUTUKLANARAK...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa’da tüp patlaması: Ölü sayısı 4’e yükseldi
2
Antalya Büyükşehir Yolsuzluk Soruşturması: 26 Eylem, 41 Şüpheli
3
Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: Ölü sayısı 4'e yükseldi
4
Ali Meşe Uğurlandı: Yanan Evinin Önünde Kedisine Sarılan 93 Yaşındaki Adam
5
Kocaeli'de Sosyal Medya Paylaşımı Yapan Hemşire İ.A. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
6
Antalya Serik’te Jandarma Operasyonu: Araçtan 45 Ruhsatsız Glock Tabanca Çıktı
7
Kocaeli Körfez’de Yıkım Sırasında Çatı Yangını: İtfaiye Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları