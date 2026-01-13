Turgutlu’da 56 bin 336 Sentetik Hap Ele Geçirildi, Şüpheli Tutuklandı

Turgutlu’da narkotik operasyonu: 56 bin 336 sentetik ecza hap ele geçirildi

Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 11 Ocak tarihinde Turgutlu ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon ve ele geçirilenler

Yapılan aramalarda, şüpheli F.Ç. (28)'nin üzerinde ve eşyalarında toplam 56 bin 336 adet sentetik ecza hap tespit edildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak kamuoyuna saygıyla duyuruldu.

