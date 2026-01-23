Turgutlu'da motosikletli şüpheliler cüzdanı cebine koyup kaçtı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde motosikletli kişiler, içinde para, kimlik ve kredi kartları olan cüzdanı alıp kaçtı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:07
Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda, yolda bulunan cüzdanın alındığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, bir kadın yolcu Doblo araçtan indiği sırada içinde para, kimlik ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını fark etmeden yere düşürdü. Bu esnada yakındaki bir marketten çıktığı iddia edilen iki kişi, yerde buldukları cüzdanı alarak motosiklete binip bölgeden uzaklaştı.

Cüzdanını kaybettiğini fark eden mağdur kadın, durumu polis ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kamera görüntüleri ekiplerce detaylı şekilde inceleniyor.

