Türkeli'de Buzlanma Nedeniyle Otomobil Yan Yattı

Sinop'un Türkeli ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yan yattı; can kaybı veya yaralanma yok, yol geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:37
Türkeli'de Buzlanma Nedeniyle Otomobil Yan Yattı

Türkeli'de Buzlanma Nedeniyle Otomobil Yan Yattı

Olayın Detayları

Sinop’un Türkeli ilçesinde buzlanma sebebiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil yan yattı.

Edinilen bilgilere göre, Türkeli’nin Tümerkan Mahallesi Eşekçi Tepesi mevkiinde hastane istikametine seyir halinde olan otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza sonrası güvenlik önlemleri kapsamında söz konusu yol geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

