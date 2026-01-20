Uludağ Üniversitesi Otoparkında Kısa Süreli Kavga

Olayın Detayları

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsündeki otoparkta iki kişi arasında çıkan kavga kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otoparkta bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi. Üniversite güvenliği müdahale ederek tarafları ayırdı ve iki taraf olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA’DA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE BULUNAN OTOPARKTA İKİ KİŞİ ARASINDA ÇIKAN KAVGA KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU.