Uludağ Üniversitesi Otoparkında Kısa Süreli Kavga

Bursa'da Uludağ Üniversitesi otoparkında iki kişi arasında çıkan kavga, güvenlik müdahalesiyle sonlandırıldı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:54
Olayın Detayları

Bursa'da Uludağ Üniversitesi kampüsündeki otoparkta iki kişi arasında çıkan kavga kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otoparkta bulunan vatandaşlar tarafları ayırmaya çalıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine güvenlik görevlileri sevk edildi. Üniversite güvenliği müdahale ederek tarafları ayırdı ve iki taraf olay yerinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

