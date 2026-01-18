Ünye'de oto bakım servisinde ölen 2 genç defnedildi

Ünye'de oto bakım servisinde ölü bulunan Oğuzhan Bölükbaş (27) ve Sami Güzel (24), otopsi sonrası farklı mahallelerde toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 15:37
Olayın ayrıntıları

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki araç motor bakım servisinde dün meydana gelen olayda, sabah saatlerinde gençlerden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibinin gelmesiyle durum ortaya çıktı. Kapının açılmasıyla iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü ve ihbar üzerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen Oğuzhan Bölükbaş (27) ile yanında bulunan arkadaşı Sami Güzel (24)'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ailesi tarafından daha önce Sami Güzel hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

Olay yeri incelemesi ve adli süreç

Olay yeri inceleme ekipleri, gençlerin yanında bulunan aracın kontakının açık olduğunu ve tamir amacıyla iş yerinde bulunan başka bir otomobilde gaz kaçağına dair bulgulara rastlandığını bildirdi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, gençlerin cansız bedenleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenazeler defnedildi

Yapılan otopsi sonrasında gençlerin cenazeleri farklı mahallelerde toprağa verildi. Olayda vefat eden Sami Güzel Keş Mahallesi'nde, Oğuzhan Bölükbaş ise Yüceler Mahallesi'nde, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi.

