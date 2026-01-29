Uşak'ta 2 Ayrı Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Uşak'ta Narkotik ekiplerinin 2 ayrı operasyonunda 317 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 50 gr metamfetamin, ecza ve esrar ele geçirildi; 3 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 01:21
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 01:21
Emniyetin operasyonlarında A4 sentetik bonzai ve metamfetamin ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” ile mücadele kapsamında kent merkezinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 317 kullanımlık A4 sentetik bonzai, 50 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik ecza ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

