DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Uşak’ta galericilik kisvesiyle tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda çek, bono ve senet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:16
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Uşak’ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Operasyonun ayrıntıları

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değerinin 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

UŞAK’TA GALERİCİLİK FAALİYETİ ADI ALTINDA TEFECİLİK YAPILDIĞI YÖNÜNDE ALINAN İHBAR ÜZERİNE...

UŞAK’TA GALERİCİLİK FAALİYETİ ADI ALTINDA TEFECİLİK YAPILDIĞI YÖNÜNDE ALINAN İHBAR ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA 24 ADET ÇEK, 3 ADET BONO VE 11 ADET SENET ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
4
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
5
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
6
Burdur'da TOFAŞ ile tır çarpıştı: Otomobil hurdaya döndü, 2 kişi kurtarıldı
7
Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve 2 Çocuğu Yaralandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı