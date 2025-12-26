Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Uşak’ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla şüphelileri yakaladı.

Operasyonun ayrıntıları

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değerinin 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

