Uşak’ta Seyir Halindeki Otomobilin Motoru Alev Aldı — İtfaiye Müdahale Etti

Uşak'ta Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeki 06 MTP 58 plakalı otomobilin motorundan alev çıktı; itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:11
Uşak’ta seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Olay ve müdahale

Olay, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İ.S. (31) idaresindeki 06 MTP 58 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

