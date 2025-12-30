DOLAR
Uşak'ta Zehir Taciri Tutuklandı: 2.270 Lyrica ve Bonzai Ele Geçirildi

Uşak'ta jandarma operasyonunda İ.G. (29) yakalandı; evde 3 kapıda emdirilmiş bonzai, 2.270 Lyrica uyuşturucu hap ve 2 cep telefonu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:52
Uşak'ta zehir taciri tutuklandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda zehir tacirliği yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyon ve gözaltı

Takip sonucu adresine baskın düzenlenen şüphelinin İ.G. (29) olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler

Evde yapılan aramalarda 3 adet kapıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 270 adet lyrica uyuşturucu hap ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

