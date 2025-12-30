Uşak'ta Zehir Taciri Tutuklandı: 2.270 Lyrica ve Bonzai Ele Geçirildi

Uşak'ta zehir taciri tutuklandı

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda zehir tacirliği yaptığı tespit edilen bir şüpheli yakalandı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyon ve gözaltı

Takip sonucu adresine baskın düzenlenen şüphelinin İ.G. (29) olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler

Evde yapılan aramalarda 3 adet kapıda emdirilmiş bonzai, 2 bin 270 adet lyrica uyuşturucu hap ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Adli süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

UŞAK’TA JANDARMA EKİPLERİ ZEHİR TACİRLİĞİ YAPAN ŞAHSA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLEDİ. OPERASYON KAPSAMINDA 1 ŞAHIS YAKALANIRKEN, ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.