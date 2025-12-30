DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Beşiri Samanlı'da Damda Kar Temizlerken 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Beşiri'nin Samanlı köyünde damda kar temizlerken düşen 77 yaşındaki Mehmet Faik Ergün olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:52
Beşiri Samanlı'da Damda Kar Temizlerken 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Beşiri Samanlı'da Damda Kar Temizlerken 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Samanlı köyünde damda kar temizlemeye çalışırken düşen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Faik Ergün evinin damında biriken karı temizlediği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenazenin Teslimi

Ergün’ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından köyde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI SAMANLI KÖYÜNDE DAMDA KAR TEMİZLEMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞEN 77...

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI SAMANLI KÖYÜNDE DAMDA KAR TEMİZLEMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞEN 77 YAŞINDAKİ MEHMET FAİK ERGÜN HAYATINI KAYBETTİ.

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNE BAĞLI SAMANLI KÖYÜNDE DAMDA KAR TEMİZLEMEYE ÇALIŞIRKEN DÜŞEN 77...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa'da Yılbaşı: 6 bin 904 Personel ile Güvenlik Önlemleri
2
Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 9 Kişi Sınır Dışı — Operasyonda 53 Gözaltı
3
Afyonkarahisar'da Operasyon: 9'u DEAŞ Bağlantılı, Toplam 62 Kişi Sınır Dışı Edildi
4
Küçükçekmece'de İki Tanker Teması: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Sevk Etti
5
Isparta'da Kar Maskeli Saldırı: Beyzbol Sopasıyla Bir Kişi Ağır Yaralandı
6
Ordu'da fırtına: Saate 70-80 km rüzgar, evler ve 8 metrelik kayık zarar gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları