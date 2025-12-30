Beşiri Samanlı'da Damda Kar Temizlerken 77 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Olayın Detayları
Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı Samanlı köyünde damda kar temizlemeye çalışırken düşen 77 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Mehmet Faik Ergün evinin damında biriken karı temizlediği sırada dengesini kaybederek sert zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cenazenin Teslimi
Ergün’ün cenazesi, gerekli incelemelerin ardından köyde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
