Üsküdar'da Kar Kazası: Otomobil Evin Bahçesine Uçtu, 2 Yaralı

Üsküdar Hüseyin Efendi Sokak'ta kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bir evin bahçesine düştü; araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:30
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:30
Hüseyin Efendi Sokak'ta sabah saatlerinde kaza

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Hüseyin Efendi Sokak'ta kazaya neden oldu.

Yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını aşarak evin bahçesine düştü.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

