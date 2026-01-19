Üsküdar'da Kar Kazası: Otomobil Evin Bahçesine Uçtu, 2 Yaralı

Üsküdar'da Kar Kazası: Otomobil Evin Bahçesine Uçtu

Hüseyin Efendi Sokak'ta sabah saatlerinde kaza

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, Hüseyin Efendi Sokak'ta kazaya neden oldu.

Yokuş aşağı seyir halindeki otomobil, kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarını aşarak evin bahçesine düştü.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

