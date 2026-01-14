Van Başkale'de 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi
Jandarma ekiplerinin operasyonu
Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda görevli birimler arasında Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı.
Operasyon, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında icra edildi.
İcra edilen faaliyet neticesinde; 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
