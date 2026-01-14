Van Başkale'de 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi; tahkikat devam ediyor.

Jandarma ekiplerinin operasyonu

Van’ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda görevli birimler arasında Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı yer aldı.

Operasyon, ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında icra edildi.

İcra edilen faaliyet neticesinde; 5 kilo 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

