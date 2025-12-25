DOLAR
42,84 -0,01%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.313,71 0,03%

Van Başkale'de Gümrük Kaçağı Operasyonu: 399 Parça, 1,56 Milyon TL

Van Başkale'de düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon 560 bin TL olan 399 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi; şüpheli S.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:03
Van Başkale'de Gümrük Kaçağı Operasyonu: 399 Parça, 1,56 Milyon TL

Van Başkale'de Gümrük Kaçağı Operasyonu: 399 Parça, 1,56 Milyon TL

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Aşalan Mahallesi mevkiinde operasyon düzenlendi.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Açıklamada, icra edilen faaliyette piyasa değeri 1 milyon 560 bin TL olan 399 parça gümrük kaçağı eşyanın ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun detayları ve ele geçirilen eşyanın türlerine ilişkin açıklama valilik tarafından paylaşıldı.

Şüpheli Hakkında İşlem

Olayla ilgili olarak S.D. (34) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma ve hukuki sürecin sürdüğü kaydedildi.

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE 1 MİLYON 560 BİN TL DEĞERİNDE 399 PARÇA GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYA ELE...

VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE 1 MİLYON 560 BİN TL DEĞERİNDE 399 PARÇA GÜMRÜK KAÇAĞI EŞYA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Araçtan Ateş: 1 Yaralı, Zanlı Y.C. Tutuklandı
2
Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti
3
Kırşehir'de Köpekten Kaçarken Otomobil Takla Attı
4
Tokat'ta Evde 13 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi
5
İstanbul, Tekirdağ ve Antalya’da Tonlarca Sahte Alkol Ele Geçirildi
6
Ege Ekspresi Tavşanlı’da Yayaya Çarptı: 79 Yaşındaki Halil Çelik Hayatını Kaybetti
7
Orhangazi'de Ters Yönden Gelen Kamyonet Otomobile Çarptı — Sürücü Yaralandı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması