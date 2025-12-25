Van Başkale'de Gümrük Kaçağı Operasyonu: 399 Parça, 1,56 Milyon TL

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale ilçesi Aşalan Mahallesi mevkiinde operasyon düzenlendi.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Açıklamada, icra edilen faaliyette piyasa değeri 1 milyon 560 bin TL olan 399 parça gümrük kaçağı eşyanın ele geçirildiği belirtildi. Operasyonun detayları ve ele geçirilen eşyanın türlerine ilişkin açıklama valilik tarafından paylaşıldı.

Şüpheli Hakkında İşlem

Olayla ilgili olarak S.D. (34) isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Konuyla ilgili soruşturma ve hukuki sürecin sürdüğü kaydedildi.

