İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü

Mahmudiye Mahallesi'nde gece yarısı kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Selahattin Y. (27) ile araçta bulunan Onur C. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü Selahattin Y.'nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

