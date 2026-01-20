İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü

Bursa İnegöl'de meydana gelen kazada 2 genç kız hayatını kaybetti; sürücü 144 promil alkollü çıkarıldı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 09:52
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü

İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü

Mahmudiye Mahallesi'nde gece yarısı kaza

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ortaköy Caddesi üzerinde saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada, Ortaköy Caddesi'nden Ahmet Türkel Caddesi istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (27) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sena Arslan (24) ve Şilan Kızılveren (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Selahattin Y. (27) ile araçta bulunan Onur C. (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sürücü Selahattin Y.'nin 144 promil alkollü olduğu bildirildi. Sürücü, adli talimat doğrultusunda gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA, KAZAYA...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA, KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜNÜN 144 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE 2 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZADA, KAZAYA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de huzur uygulamaları: 1 şüpheli tutuklandı
2
İnegöl'de Trafik Faciası: 2 Genç Kız Öldü, Sürücü 144 Promil Alkollü
3
Kütahya'da KGYS'ye Yansıyan Trafik Kazaları: Dikkatsizlik ve Sis
4
TRT Çekmeköy Film Platosunda Yangın: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
5
Adana'da Masaj Salonu Operasyonu: 14 Tutuklama
6
Düzce Jandarma'dan Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 17 Şahıs Hakkında İşlem
7
Bilecik'te Buzlanma Kazaya Yol Açtı: Araç Takla Attı, 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları