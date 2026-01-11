Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı

Olayın ayrıntıları

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar Köyü mevkiinde bulunan trafik uygulama noktasına yaklaşan 27 R 6974 plakalı motosikletiyle gelen Bilal K., polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Bilal K. ile motosiklette bulunan Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan incelemede sürücü Bilal K.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN’DA, ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN SULAMA KANALINA DÜŞMESİ SONUCU 2 KİŞİ YARALANDI.