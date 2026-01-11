Adıyaman'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü polisten kaçarken kaza: 2 yaralı

Adıyaman Akpınar Köyü'nde polisin dur ikazına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü 27 R 6974 plakalı motosikletiyle sulama kanalına düştü; 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:01
Olayın ayrıntıları

Adıyaman-Gölbaşı karayolu Akpınar Köyü mevkiinde bulunan trafik uygulama noktasına yaklaşan 27 R 6974 plakalı motosikletiyle gelen Bilal K., polisin dur ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Kaçış sırasında kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Bilal K. ile motosiklette bulunan Yusuf K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan incelemede sürücü Bilal K.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

