Uşak'ta Çatıdan Düşen 45 Yaşındaki Apartman Yöneticisi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta çatıdan düşme: Apartman yöneticisi hayatını kaybetti

Olay, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Olayın detayları

Edinilen bilgilere göre, apartman yöneticisi Köksal Özdemir (45), anten tamiri yapmak üzere binaya gelen anten tamircisi S.S.K. (34) ile birlikte çatıya çıktı. Tamir sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Özdemir, apartmanın arka kısmındaki zemine düştü.

Yaralı haline müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Özdemir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

İfade işlemi

Olay sırasında çatıda bulunan anten tamircisi S.S.K. (34), polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

