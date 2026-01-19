Van İpekyolu'da Park Halindeki Şahin Marka Otomobil Yandı
Bahçıvan Mahallesi'nde akşam saatlerinde yangın
Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak’ta meydana geldi.
Park halindeki Şahin marka otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
