Van Özalp'te Genç, İş Yeri Önündeki Araçta Ölü Bulundu

Van’ın Özalp ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Yıldırım Akbulut, kendisine ait iş yerinin önündeki aracın içinde ölü bulundu.

Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarında, gencin cansız bedeni iş yeri önündeki araçta tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli işlemler

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cenaze önce Özalp Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gencin kesin ölüm nedeni henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

