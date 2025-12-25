DOLAR
Villada kenevir üreten sevgililer yakalandı: 4 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da iklimlendirme sistemiyle villada kenevir üreten sevgililer yakalandı; toplam 4 kilo 185 gram uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 40 kök kenevir ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:15
Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, villada iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirdiği iddia edilen çift yakalandı. Operasyonda toplam 4 kilo 185 gram çeşitli uyuşturucu madde ile iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.A.A. (36) ve sevgilisi Z.G. (29)'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesi üzerine harekete geçti. Şüphelilere ait merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartman dairesi ile Pozantı ilçesi Yenikonacık Mahallesi'ndeki villaya operasyon düzenlendi.

Apartman dairesinde ele geçirilenler arasında 1 kilo 898 gram esrar, 86 gram toz esrar, 0,18 gram kokain, 106,50 gram reçine esrar, 11 adet sentetik ecza hap ve bir hassas terazi bulundu. Bu adreste bulunan M.A.A. ve Z.G. gözaltına alındı.

Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle villada yapılan aramada ise kenevir yetiştirmek için kurulduğu belirtilen iklimlendirme sistemi, 2 kilo 77 gram esrar, 40 kök kenevir, bir ruhsatsız tabanca ve 50 adet mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin savunması ve yargı süreci

Emniyetteki ifadelerinde, "Kendimiz içmek için yetiştiriyoruz, asla satıcı değiliz" şeklinde savunma yaptıkları öne sürülen M.A.A. ve Z.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

