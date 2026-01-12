Viranşehir-Diyarbakır yolunda zincirleme kaza: 4 yaralı

Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili kar ve sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:26
Şanlıurfa, Çeşme mevkii

Şanlıurfa'da, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan kar ve sis bulutu nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Viranşehir-Diyarbakır kara yolunun kırsal Çeşme mevkiinde gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle birden fazla aracın karıştığı kazada; İbrahim G. (76), Zehra G. (24), Aliye G. (48) ve Mehmet Ali G. (44) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

