DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın

Kırklareli Vize'de Kışlacık köyündeki palet fabrikasının talaş deposunda saat 13.30'da yangın çıktı; can kaybı yok, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:50
Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın

Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bir palet fabrikasının talaş deposunda yangın çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kışlacı köyü çıkışındaki palet fabrikasının talaş deposunda saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye ekipleri, jandarma asayiş timleri ve su tankeri sevk edildi.

Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmadığı, çalışanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Vize Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

YANAN İŞLERİ

YANAN İŞLERİ

YANAN İŞLERİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çermik’te peynir fabrikası patlaması: 5 işçi yaralandı
2
Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
3
Mersin'de Trafikte Darp: Yerlikaya Uyardı — 3 Yıl Hapis, 180 Bin TL Ceza
4
Aydın Efeler'de Apartta Yangın: Saç Kurutma Makinesi Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti
5
Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 245 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
6
Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın
7
Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı