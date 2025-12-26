Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kışlacık köyünde bir palet fabrikasının talaş deposunda yangın çıktı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Kışlacı köyü çıkışındaki palet fabrikasının talaş deposunda saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine 112 itfaiye ekipleri, jandarma asayiş timleri ve su tankeri sevk edildi.

Yangın sırasında depoda kimsenin bulunmadığı, çalışanların kendi imkanlarıyla dışarı çıktığı öğrenildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Müdahale ve Soruşturma

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından Vize Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme sürüyor.

