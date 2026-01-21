Yalova'da DEAŞ Operasyonları: Tutuklu Sayısı 63'e Yükseldi

Yalova'da DEAŞ operasyonlarında tutuklu sayısı 63'e çıktı

29 Aralık gece saatlerinde başlayan çatışma ve sonraki soruşturma detayları

Yalova'da yürütülen DEAŞ operasyonları kapsamında, soruşturma ve devam eden operasyonlarla birlikte tutuklu sayısı 63'e yükseldi.

Olay, 29 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İsmetpaşa Mahallesi Seher Sokak'ta gerçekleştirdiği operasyonda yaşandı. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 polis memuru şehit düşmüş, 8 polis ve 1 bekçi yaralanmıştı.

Çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilmiş, olayın ardından il genelinde çok sayıda operasyon düzenlenmiş ve ilk etapta 58 şüpheli tutuklanmıştı.

Devam eden soruşturmalar kapsamında 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 5'i tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Son gelişmelerle birlikte, yürütülen soruşturmada toplam tutuklu sayısı 63 olarak kayda geçti.

