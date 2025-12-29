DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,58 0,07%
ALTIN
6.180,63 1,14%
BITCOIN
3.846.797,88 -2,26%

Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Çatışma Sürüyor, 8 Polis Yaralandı

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çatışma devam ediyor; 8 polis yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı, bölge ablukaya alındı, 5 okulda eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:29
Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Çatışma Sürüyor, 8 Polis Yaralandı

Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Çatışma Sürüyor, 8 Polis Yaralandı

Elmalık köyü yolu üzerindeki operasyonda sıcak çatışma devam ediyor

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Bölgede şiddetli çatışmanın sürdüğü belirtiliyor.

Çatışmanın yaşandığı alanda elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanırken, güvenlik gerekçesiyle Yalova Valiliği bölgedeki 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyon sürüyor: 8 polis yaralı

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Oaxaca'da Tren Kazası: 13 Ölü, 98 Yaralı
2
Diyarbakır'da Kar Kazası: Silvan Bulvarı'nda 5 Araç Birbirine Girdi
3
Sakarya'da Hastanede Dehşet: Eski Eşini Vuran Şahsın Güvenlik Kamerası Görüntüleri
4
İzmir'de Zimmet Soruşturması: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
5
Hatay'da sanayi sitesinde yangın: 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi
6
Bursa'da Şafak Operasyonu: 12 Düzensiz Göçmen Kayıt Dışı Çalışırken Yakalandı
7
Bursa Mudanya'da 576 Saat Geçti: Mustafa Abi Hâlâ Kayıp

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı