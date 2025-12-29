Yalova'da DEAŞ Operasyonu: Çatışma Sürüyor, 8 Polis Yaralandı
Elmalık köyü yolu üzerindeki operasyonda sıcak çatışma devam ediyor
Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, teröristler ile polis ekipleri arasında çatışma devam ediyor. Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Elmalık köyü yolu üzerindeki bölgede operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon sırasında çıkan çatışmada 8 polis yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgeye çevre illerden Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Teröristlerin bulunduğu ev ablukaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar durduruldu. Bölgede şiddetli çatışmanın sürdüğü belirtiliyor.
Çatışmanın yaşandığı alanda elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanırken, güvenlik gerekçesiyle Yalova Valiliği bölgedeki 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.
