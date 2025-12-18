DOLAR
Yalova'da Park Halindeki Minibüs Yandı: 3 Araçta Hasar

Yalova Fevziçakmak Mahallesi'nde park halindeki 34 CPM 312 plakalı minibüs elektrik aksamındaki kısa devre sonucu tutuştu; yangında 3 araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:03
Yalova'da Park Halindeki Minibüs Yandı: 3 Araçta Hasar

Yalova'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

Fevziçakmak Mahallesi'nde kısa devre şüphesiyle yangın

Fevziçakmak Mahallesi Çınarlı Cami Sokak'ta park edilmek istendiği sırada 34 CPM 312 plakalı minibüsten alevler yükseldi.

İlk belirlemelere göre yangın, elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle başladı. Yangını fark eden sürücü, çevredeki vatandaşlardan yangın tüpü talep etti; ancak bölgede yeterli söndürme tüpü bulunamadı. Araçtaki yangın tüpüyle yapılan ilk müdahale yetersiz kalınca alevler kısa sürede büyüdü.

Alevlerin sıçraması sonucu minibüsün önünde, arkasında ve yanında park halinde bulunan bazı araçların ön ve arka kısımlarında maddi hasar meydana geldi. Olayda toplam 3 araçta zarar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

