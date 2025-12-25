DOLAR
Yapay Zeka Tuzağı: Sakarya'da İrfan Sezgin 2,5 Milyon TL Dolandırıldı

Sakarya'da İrfan Sezgin, Cumhurbaşkanı görünümlü yapay zeka videosuna inanıp yatırım yaptı; toplam yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:49
Sahte Erdoğan videosu ile başlayan dolandırıcılık zinciri, mağduru borç batağına sürükledi

Sakarya'da yaşayan İrfan Sezgin (56), sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görünümlü ve seslendirmeli olduğu ileri sürülen bir yapay zeka videosuyla karşılaştı. Videodaki linke tıklayarak kişisel bilgilerini paylaşan Sezgin, ilk aşamada bir miktar para gönderdi; ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

Daha sonra Sezgin'i arayan kişi ve gruplar, kendilerini BAYKAR ve Türkiye Petrolleri yetkilileri gibi tanıtarak "paranızı geri almanıza yardımcı olacağız" vaadiyle yeni ödemeler talep etti. Zaman içinde parça parça yapılan ödemelerle mağdurun toplamda yaklaşık 2,5 milyon lira kaybettiği belirtildi.

Olayın detaylarına göre, ilk aramada 104 bin TL, daha sonra bir kadının araması sonucu yaklaşık 150 bin lira ve devam eden taksitlerle "100 bin, 250 bin" gibi ödemeler yapıldı; bu süreç Sezgin'i ağır bir borç yükünün altına soktu.

Sezgin polise şikayette bulundu ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Dolandırıcılar organize şekilde bana ulaştı. Gönderdiğim parayla ilgili çeşitli yalanlar söyleyerek beni dolandırdılar. Eşimin iki ayağı protez, bu sebeple yolda yürüyemiyoruz. Doğru düzgün bir araba alırız, düzen kurarız dedik ama maalesef şimdi elden, ayaktan düştük. Maaşımızı da alamaz olduk."

Mağdur, dolandırıcılık sürecinin aile hayatını da derinden etkilediğini vurguladı: "Bu olaydan sonra 2-3 kere hastanelik oldum, eşim de panik atak başladı, aile huzurumuz ve düzenimiz bozuldu. Çocuklarım, akrabalarım dahil herkes bana sırtını döndü. Beni art niyetli zannettiler, bir evimiz, arabamız olsun istedik."

Sezgin ayrıca, suçluların insan duygularını manipüle etmek için bilinçli şekilde yapay zekayı kullandığını söyledi: "Cumhurbaşkanımızı incitmek ve değer kaybettirmek için yapay zekayla insanların duygularıyla oynuyorlar. Vatandaşlarımız kesinlikle buna inanmasın."

Yetkililer ve güvenlik uzmanları, sosyal medyada karşılaşılan görsel ve ses içeriklerinin doğruluğunu teyit etmeden kişisel bilgi veya para paylaşılmaması konusunda uyarıyor. Mağdur Sezgin'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

