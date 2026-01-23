Yeni Zelanda'da Mount Maunganui'de Heyelan: 6 Kayıp, Arama Kurtarma Sürüyor

Mount Maunganui'de heyelanda 6 kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor; Papamoa'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:04
Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nın doğu kıyısındaki Mount Maunganui bölgesinde, şiddetli yağışların ardından dün meydana gelen heyelanda 6 kişinin kaybolduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay ve kurtarma çalışmaları

Tauranga'ya bağlı Mount Maunganui'de yaz tatiline gelen ailelerle dolu kamp alanını vuran heyelanda yetkililer, enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başladığını ancak henüz can kaybı açıklanmadığını aktardı.

Yeni Zelanda polisi Tim Anderson, kayıplar arasında 15 yaşında bir çocuğun bulunduğunu belirtti ve "dün ilk müdahale ekiplerinin duyduğu seslerden bu yana enkazda herhangi bir yaşam belirtisi tespit edilmediğini" sözlerine ekledi.

Hükümetten ziyaret ve destek sözü

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon bugün olay yerine giderek felaketten etkilenen ailelerle görüştü. Luxon, "Çok büyük bir acı çekiyorlar ve biliyorum ki Yeni Zelanda da onlarla birlikte yas tutuyor" diyerek bölge için destek sözü verdi.

Papamoa ve bölgedeki etkiler

Kuzey Adası genelinde devam eden şiddetli yağışların etkisiyle Papamoa bölgesinde de toprak kayması yaşandı; burada 2 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden birinin Çin vatandaşı olduğu açıklandı. Birçok noktada yollar kapanırken bazı kasabaların kara yoluyla bağlantısı kesildi.

Uyarılar

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Tairawhiti bölgesindeki sivil savunma yetkilileri, acil su ve yiyecek malzemeleri almak isteyenleri toprak kaymalarının üzerinden geçmemeleri konusunda uyardı; bunun daha fazla kaya ve toprak hareketini tetikleme riski taşıdığı belirtildi.

