Yerlikaya: Antalya'da 10 Yıl Önceki Faili Meçhul Kadın Cinayeti Aydınlandı

Bakan Ali Yerlikaya, Antalya'da 29.02.2016'da öldürülen S.K.'nin cinayetinin DNA eşleşmesiyle aydınlandığını ve şüpheli M.K.'nın tutuklu olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:29
Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında Antalya'da 10 yıl önce işlenen faili meçhul kadın cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, soruşturmayı yürüten birimlerin titiz çalışması sonucunda zanlının hapiste olduğunu belirtti.

Yürütülen teknik ve arşiv çalışmalarında, 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadın ile 14 Haziran 2019'da Muratpaşa'da öldürülen K.K.D. adlı kadın cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 davasında tutuklanan M.K.'nın, 2016 davasıyla ilişkilendirilebileceği değerlendirilerek şüpheliden alınan örnekler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan karşılaştırma sonucunda DNA profilleri uyum gösterdi ve 29 Şubat 2016'da öldürülen S.K.'nin katilinin de M.K. olduğu tespit edildi.

Faili meçhul cinayetleri geriye doğru tek tek ele alan polisimiz, Antalya’da 29.02.2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katil ya da katilerinin peşine düştü. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince titiz bir çalışma başlatıldı. Bahse konu dosya ile ilgili detaylı ve teknolojik çalışmalar tekrar ele alındı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin daha önceden benzer olaylara karışmış olabileceği değerlendirilerek, arşiv çalışmasına başlandı. 14 Haziran 2019 günü Antalya Muratpaşa ilçesinde öldürülen K.K.D. isimli kadın cinayeti ile 2016 yılında işlenen S.K. adlı kadın cinayeti arasında benzerlikler tespit edildi. 2019 yılında K.K.D. isimli kadın cinayetinin şüphelisi olarak tutuklanan M.K.’nın 2016 yılında işlenen cinayetin de faili olabileceği değerlendirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hapisteki M.K.’dan 25 Kasım 2025 tarihinde kan örneği alarak, 2016 yılında öldürülen S.K.’dan elde edilen biyolojik bulgularla karşılaştırmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. 22 Ocak 2026 tarihinde İzmir Adli Tıp Kurumundan gelen cevaba göre 2016 yılında öldürülen S.K. adlı kadından daha önce elde edilen örneklerden çıkartılan DNA profili ile şüpheli M.K.’dan alınan kan örneğinden çıkartılan DNA profilinin uyumluluk gösterdiği tespit edildi. 29 Şubat 2016 tarihinde öldürülen S.K. adlı kadının katilinin de M.K. olduğu tespit edildi. Cinayet aydınlatıldı. Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Emniyet Müdürümüzü, Cinayet Büromuzu ve polisimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. 2 kadını öldüren vicdansız polisimizden kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimizle geriye dönük faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere gece gündüz mücadelemize devam ediyoruz.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve adli makamların yürüttüğü soruşturma sonucunda dosya kapanmış, yetkililer çalışmayı yürüten ekipleri tebrik etti.

