Çanakkale Boğazı'nda 'MAERSK UTAH' Makine Arızası: Gemi Trafiği Geçici Olarak Kapandı

Çanakkale Boğazı'nda 'MAERSK UTAH' makine arızası

Olay ve müdahale

İstanbul'dan Fas'a seyir halinde olan Singapur bayraklı 229 metre uzunluğundaki 'MAERSK UTAH' konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası bildirdi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmesinin ardından, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM)'ne bağlı 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi.

Trafik ve sonuç

Güvenlik amacıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı ve boğazı kullanacak diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi. Çift yönlü kapanan gemi trafiği, gemideki arızanın giderilmesinin ardından tekrar açıldı.

Arızası giderilen 'MAERSK UTAH', römorkörler refakatinde boğazın güneyine doğru çıkış yapacak.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN 229 METRE UZUNLUĞUNDA ‘MAERSK UTAH' KONTEYNER GEMİSİ MAKİNE ARIZASI YAPTI.