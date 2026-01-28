Adana'da 'berdel' İddiası: 16 Yaşındaki Muhammet Yeşil Öldü

Adana'da kana bulanmış pazarlık: 'Berdel' iddiası

Adana'da 16 yaşındaki Muhammet Yeşil'in öldüğü, babası Bekir Yeşil'in yaralandığı silahlı saldırının, çiftler arasındaki 'berdel' dayatması nedeniyle gerçekleştirildiği iddia edildi. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

Olayın gelişimi

Edinilen bilgiye göre, Bekir Yeşil (43), oğlu Sinan Yeşil (20) için sevdiği kızı ailesinden istemeye gitti. Kızın babası M.N.E. ve annesi H.E., evliliğe onay vermeyerek aileyi geri gönderdi. Bunun üzerine 30 Kasım 2025 tarihinde Sinan ile Berivan Yeşil kaçarak il dışında nikah kıydı.

Ailelerin anlaşmazlığı sürerken, iddialara göre kızın ailesi Bekir Yeşil'den 'berdel' isteyerek kızlarını kendi ailelerinden biriyle evlendirmek istedi. Yeşil ailesinin bu talebi kabul etmemesi üzerine gerilim tırmandı ve kanlı bir saldırı planlandığı öne sürüldü.

Saldırı anı ve kayıplar

Olay, 12 Ocak günü Yüreğir ilçesi Havut Mahallesi'nde meydana geldi. Berivan'ın ağabeyi A.E. (21) pusu kurdu. Baba Bekir ile oğlu Muhammet (16) evden çıktıkları sırada, sitenin girişinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı sırasında A.E.'nin defalarca ateş açtığı belirtilirken, ağır yaralanan Muhammet Yeşil kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba Bekir Yeşil ise 20 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Gözaltılar ve yargılama

Olayla ilgili olarak Berivan'ın babası M.N.E., annesi H.E., amcası E.E. ile kuzenleri M.E. ve F.E. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer dört şüpheli tutuklandı.

Ailenin açıklamaları

Bekir Yeşil tedavisinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunlar bizi töreye kurban etti" diyerek şunları söyledi: "Berdel yapmazsanız hepinizi öldüreceğiz, sizi katledeceğiz diye bize mesajlar attılar. Hayati tehlikemiz hâlâ devam ediyor. Çocuk daha yakalanmamış. Bunlar dron uçurarak bizi gözetliyorlar. Yarım kalan işlerini tamamlayacaklarını söylüyorlarmış."

Olay anını anlatan Bekir, "Sabah evimden çıkarken birdenbire uzun namlulu tüfekle A.E. karşıma çıktı. İlk önce bana ateş etti, sonra oğluma ateş etti. Oğlum kucağımda vefat etti" dedi ve saldırganın hâlâ dışarıda olduğunu belirtti.

Berivan Yeşil ise evlilik kararının kendi rızasıyla alındığını vurguladı: "Beni zorla kaçırmadılar, ben severek kaçtım. Ailem bu aileyi yok etmeye karar verdi. Biz 8 aydır beraberdik, ailem de biliyordu. Can güvenliğimiz yok, bir an önce yakalansın."

Süreç ve kaygılar

Aile fertleri ve bölgedeki tanıklar arasında devam eden gerilim, tarafların birbirini suçlaması ve tehdidin devam ettiği iddiaları, olayın hukuki ve toplumsal boyutlarını öne çıkarıyor. Soruşturma ve yargılama süreciyle birlikte, tarafların güvenlik endişeleri de devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİLAHLI SALDIRI DA YARALANAN VE OĞLUNU KAYBEDEN BABA BEKİR YEŞİL