Samsun'da Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Atakum'da, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:54
Operasyon Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde yürütülen çalışmada, Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespit sonucu, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen M.A. yakalandı.

Adli Süreç ve Teslim

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan şahıs, hükümlülüğünün yerine getirilmesi için Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

