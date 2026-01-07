Samsun'da Hırsızlıktan 15 Yıl Ceza Alan Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Operasyon Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde yürütülen çalışmada, Atakum Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan tespit sonucu, 'hırsızlık' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen M.A. yakalandı.

Adli Süreç ve Teslim

Gözaltına alınan M.A., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme kararıyla tutuklanan şahıs, hükümlülüğünün yerine getirilmesi için Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

