Yozgat Sorgun'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sorgun'da yürüttükleri çalışmada şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama yaptı.

Ele geçirilen maddeler

Aramalar sonucunda 17 parça halinde sentetik kannabinoid, 26 adet sentetik ecza ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında

Y.E., O.Ç., F.Z., S.V., S.Ç., F.M.B., H.B., A.E.Ö., M.E.Ü. isimli şahıslar hakkında işlemlere başlandığı öğrenildi.

