Yüreğir Belediyesi Zabıta'dan Yılbaşı Öncesi Sıkı Gıda Denetimi
Denetim Kapsamı ve Amaç
Adana’nın Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçedeki pastane, tatlı imalathaneleri ve satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler kapsamında ruhsat durumları, hijyen şartları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyeni, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat ve gramaj uygunluğu titizlikle kontrol edildi.
Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı durumlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatıldı ve takip ediliyor.
Yüreğir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, özellikle özel gün ve bayram dönemlerinde gıda denetimlerinin artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.
Vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri istendi.
YÜREĞİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, YAKLAŞAN YENİ YIL ÖNCESİNDE VATANDAŞLARIN SAĞLIKLI VE GÜVENLİ GIDAYA ULAŞMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA İLÇEDEKİ PASTANE, TATLI İMALATHANELERİ VE SATIŞ NOKTALARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.