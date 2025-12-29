DOLAR
Yüreğir Belediyesi Zabıta'dan Yılbaşı Öncesi Sıkı Gıda Denetimi

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastane ve tatlı üretim noktalarında ruhsat, hijyen ve son kullanma tarihleri başta olmak üzere kapsamlı denetim yaptı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:15
Denetim Kapsamı ve Amaç

Adana’nın Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yeni yıl öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçedeki pastane, tatlı imalathaneleri ve satış noktalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında ruhsat durumları, hijyen şartları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyeni, ürünlerin son kullanma tarihleri ile fiyat ve gramaj uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı; mevzuata aykırı durumlarla ilgili olarak yasal işlemler başlatıldı ve takip ediliyor.

Yüreğir Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumanın öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, özellikle özel gün ve bayram dönemlerinde gıda denetimlerinin artırılarak sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri istendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

