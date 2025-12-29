Yüreğir Belediyesi Zabıta'dan Yılbaşı Öncesi Sıkı Gıda Denetimi

Yüreğir Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastane ve tatlı üretim noktalarında ruhsat, hijyen ve son kullanma tarihleri başta olmak üzere kapsamlı denetim yaptı.