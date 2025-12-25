DOLAR
Zonguldak'ta Çifte Cinayet: Zanlı Yusuf Ü. Tutuklandı

Zonguldak’ta boşanma sürecindeki eşini ve kayınvalidesini sokakta vurarak öldüren Yusuf Ü., jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 16:53
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 16:53
Zonguldak'ta Kilimli ilçesi Şirinköy'de dün meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşiyle kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldüren Yusuf Ü. tutuklandı.

Olay

Edinilen bilgilere göre, emekli maden işçisi Yusuf Ü., hasta ziyaretinden dönen boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç (64) ile evlerine giderken karşılaştı. Zanlı aracından aldığı av tüfeğini anne ve kıza doğrulttu, iddiaya göre "Şimdi konuş" diye bağırarak tetiğe bastı. Kaçmaya çalışırken vücutlarına isabet eden saçmalarla her iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Gözaltı ve tutuklama

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerinin ısrarlı takibi ve yol kapatma uygulamaları sonucunda yakalandı. Sorgusu tamamlanan Yusuf Ü., geceyi nezarethanede geçirdi, sabah sağlık kontrolünden geçirildi ve jandarmanın güvenlik önlemleri eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının ifadesi alındı ve "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

