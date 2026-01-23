Zonguldak'ta köprüden dereye uçan otomobil: sürücü hafif yaralandı

Gökçebey'de kontrolden çıkan 06 FT 8129 plakalı otomobil 20 metre yükseklikten dereye uçtu; sürücü F.S. çevredekilerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:12
Kaza Detayları

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre F.S. yönetimindeki 06 FT 8129 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç bariyerlere çarparak 20 metre yükseklikteki köprüden dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü F.S., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

