DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Zonguldak'ta 'Sınavsız Ehliyet' Dolandırıcılığı: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta sosyal medyada yayılan sahte 'sınavsız ehliyet' ilanlarıyla 780 bin TL'lik dolandırıcılık: 10 şüpheli gözaltında, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:12
Zonguldak'ta 'Sınavsız Ehliyet' Dolandırıcılığı: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta 'Sınavsız Ehliyet' Dolandırıcılığı: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmada, sosyal medya üzerinden sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

Çaycuma ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın, şüpheli kişiler tarafından oluşturulan sahte "sınavsız ehliyet" ilanlarına giriş yaparak internet üzerinden toplam 780 bin TL dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatıldı.

Eş Zamanlı Operasyon ve Ele Geçirilenler

Yürütülen çalışmalar kapsamında Balıkesir’de 8, İzmir’de 1 ve Aydın’da 1 olmak üzere toplam 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan adli aramalarda 52 adet dijital materyal, 15 adet banka ve kredi kartı ile 1 adet POS cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

OPERASYONLARDA 10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
2
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025