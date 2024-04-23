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ABD’de yer alan üniversitelerde Gazze için protestolar büyüyor: Çok sayıda gözaltı

ABD’de New York Üniversitesi (NYU) ve Yale Üniversitesi öğrencileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve üniversite yönetiminin İsrail’le bağlantılı olan şirketlerle ilişki içinde olmasını protesto ediyor. Çok sayıda kişinin katıldığı gösterilere müdahale den polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 15:45
ABD’de yer alan üniversitelerde Gazze için protestolar büyüyor: Çok sayıda gözaltı

ABD’de yer alan bazı üniversiteler, bir süredir Gazze’ye saldıran İsrail’i protesto ediyor. Ülke genelinde ise üniversitelerdeki protestoların büyüdüğü görülüyor. İlk olarak Columbia Üniversitesi'nde başlayan İsrail karşıtı protestolar, şimdi de New York Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'ne de sıçradı. Connecticut eyaletinde bulunan Yale Üniversitesi ve New York kentine bağlı Manhattan'da yer alan New York Üniversitesi'nden çok sayıda öğrenci, Gazze’ye destek vermek ve İsrail ile üniversite yönetimlerini protesto etmek için buluştu.

ABD’de yer alan üniversitelerde Gazze için protestolar

Yale Üniversitesi'nin çevresindeki yolu trafiği kapatan öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail’le bağlantısı olan askeri silah üreticileri ile arasına mesafe koymasını istiyor. Yerel medyada yer alan bilgilere göre polis, protesto gösterilerine katılan öğrencilere müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucunda ise 45'ten fazla kişi gözaltına alındı.

ABD’de yer alan üniversitelerde Gazze için protestolar

New York Üniversitesi’nde ise öğrenciler Gould Plaza önünde toplandı. Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösteren öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail’in saldırı ve işgaline destek veren şirketlerle ilişkilerini kesmesini istedi. Üniversite yönetimi ise protestocu öğrencileri polise şikayet etti. Gösteriye müdahale eden polis, onlarca kişi gözaltına alırken alanda kurulu olan "Gazze Dayanışma Kampı'ndaki" çadıra da saldırdı.

ABD’de yer alan üniversitelerde Gazze için protestolar

Columbia Üniversitesi’nde ise protestoların büyümesi nedeniyle online eğitime geçildi.

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