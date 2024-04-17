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ABD Donanması'na ait geminin Gazze Limanı için yolculuğu yangınla sonuçlandı

Gazze Şeridi'nde inşa edilecek liman için yola çıkan ABD Donanması'na ait gemide çıkan yangın nedeniyle gemi ABD'ye geri döndü.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 22:50
ABD Donanması'na ait geminin Gazze Limanı için yolculuğu yangınla sonuçlandı

Gazze Şeridi'nde insani yardımların deniz yoluyla ulaştırılması için görevlendirilen ABD Donanması'na ait gemi, liman kurulumu için yola çıktıktan sonra makine dairesinde yangın çıktı. Donanma Sözcüsü, geçtiğimiz hafta çıkan yangının ardından geminin ABD'ye geri döndüğünü doğruladı.

Geminin ismi USNS 2nd LT John P. Bobo olan gemi olduğu belirtildi. Sözcü, geminin Gazze Şeridi kıyısına insaat edilecek liman için gerekli ekipman ve personeli taşıdığını ifade ederken, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ve geminin Florida'ya kendi imkanlarıyla geri döndüğü belirtildi. Yaşanan olayın liman inşaatını etkileyip etkilemeyeceği henüz belirsizliğini korurken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in önceki açıklamasında limanın "muhtemelen" 21 Nisan'a kadar hazır olacağı ifade edilmişti

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