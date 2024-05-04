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Bakan Tunç’tan UCM çıkışı: “Dava açılmaması katliamın artmasına neden oluyor”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khn'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları konusundaki soruşturmayı tamamlayarak davayı açmaması sonucunda, Gazze'deki dramın giderek arttığını ve çocuk katliamlarının devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 15:47
Bakan Tunç’tan UCM çıkışı: “Dava açılmaması katliamın artmasına neden oluyor”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'ın Filistin'de işlenen insanlık suçları konusundaki soruşturmayı tamamlamaması ve davanın açılmaması sonucunda, Gazze’de yaşanan dramın giderek artacağını ve çocuk katliamının süreceğini ifade etti. Bu davanın açılmaması ve gecikmesi halinde, İsrail’in daha da cesaretleneceğini belirten Bakan Tunç, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) bu şekilde etkisiz hale geleceğini dile getirdi.

Bakan Tunç, davanın açılmasının gecikmesi konusunda şu ifadeleri kullandı: “15 bini çocuk olan 37 bine yakın sivilin ölmüş olduğu, hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin yerle bir edildiği, insanların açlık ve susuzluğa mahkum edildiği bu saldırılarda bir an önce harekete geçilmeyecekse ne zaman geçilecek? Suç delilleri tamamen ortadayken davayı açmamak ve geciktirmek, katliama sessiz kalmak ve suça ortak demektir.”

UCM Başsavcısı Karim Khan’a çağrı

Çocukların katledilmesinin UCM’nin elinde olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, “UCM’nin varlık sebebi budur” ifadesini kullandı. Bakan, UCM Başsavcısı Karim Khan’a “Beklemek için hiçbir sebep yok. Dünya tarihine kara bir leke olarak değil insan hakları ve adalet savunucusu olarak geçmek istiyorsanız artık beklememeniz gerekiyor” çağrısında bulundu.

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