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Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı: İsrail'e destek kararlı ve sağlam

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada ABD'nin İsrail'e olan güçlü desteği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 10:11
Beyaz Saray, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı: İsrail'e destek kararlı ve sağlam

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, İran'ın İsrail'e yönelik İHA saldırısının ardından yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail'e olan desteğinin kararlı ve sağlam olduğunu vurguladı.

Watson, yaptığı açıklamada, "İran'ın İsrail'e karşı hava saldırısı başlattığı bilgisiyle, Başkan Biden'ın mesajı net: İsrail'in güvenliğine olan desteğimiz sarsılmaz. ABD, İsrail halkının yanındadır ve İran'dan gelen tehditlere karşı onların savunmalarını desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Watson ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek ulusal güvenlik ekibiyle gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. ABD'li yetkililerin İsrailli muhataplarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da vurguladı.

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