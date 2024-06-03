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BM'den korkutan açıklama: Refah bölgesinde işlevsel hastane kalmadı

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Gazze'deki insani durumun kötüleştiğini ve Refah bölgesinde işlevsel hastane kalmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 23:18
BM'den korkutan açıklama: Refah bölgesinde işlevsel hastane kalmadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, Gazze'deki durumun giderek kötüleştiğini ve Refah bölgesinde "işlevsel hastane kalmadığını" belirtti.

BM yetkilisi Andrea de Domenico, Kudüs'teki bir basın toplantısında, Gazze'deki son durumla ilgili bilgiler verdi. Domenico, Gazze'nin orta kesiminde bir hastanenin yeniden inşa edilmesi için çabalara rağmen, Refah bölgesinde artık işlevsel bir hastane olmadığını ifade etti.

Domenico ayrıca, dünya çapından sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ancak yaralıların tedavi edilecek uygun yer bulamamasının "yürek parçalayıcı" olduğunu dile getirdi.

BM'nin Gazze'deki faaliyetlerinin zorlu koşullarda sürdüğünü vurgulayan Domenico, İsrail saldırılarının devam etme olasılığının endişe verici olduğunu belirtti

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